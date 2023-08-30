Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробности

Обломки ракет упали в Шевченковском и Дарницком районах столицы. Есть погибшие и пострадавшие.

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РФ нанесла по Киеву ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

В ночь на 30 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве прогремели взрывы. В городской администрации сообщили о работе сил ПВО. Два человека погибли, еще трое - пострадали в результате падения обломков сбитых российских ракет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки ракет упали на крышу торгового помещения, вспыхнул пожар. В Шевченковском районе города также зафиксировано падение обломков, возникло возгорание в админздании.

"Также обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе. Там есть возгорание на открытой местности", - написал мэр в Telegram.

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Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, в Шевченковском районе Киева на территории предприятия, по предварительным данным, погибли 2 человека.

"Еще один получил ранение. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что погибшими оказались двое мужчин. Их обнаружили.

По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла.

"Пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков. В частности, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы. В результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 2 – получили ранения и госпитализированы", - сообщил Кличко.

Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что такой мощной атаки Киев не ощущал с весны.

"Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала оккупанты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей", - говорится в сообщении.

Обновлено. Число пострадавших в Киеве возросло то трех. Они получили травмы разной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы. Два человека погибли, сообщили в КГВА.

Ракетный удар по Украине 28 августа

Ночью 28 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали о ракетной опасности в ряде областей. Российские оккупанты ударили по Полтавской области и Кривому Рогу.

Четыре крылатых ракеты "Калибр" были выпущены из вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии.

Также были применены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34, которые оккупанты направили в сторону Кривого Рога с воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Как сообщили в Воздушных силах, в результате боевой работы уничтожены четыре воздушные цели: две крылатые ракеты "Калибр"; две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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