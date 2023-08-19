В Киеве прогремели взрывы, поднимается столб черного дыма: что известно

По предварительной информации, взрывы в столице были бытовыми. Спасатели работают на месте инцидента.

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В Киеве прогремели взрывы / Коллаж: Главред. Фото: ГосЧС, скриншот

В субботу, 19 июля, в Киеве прогремели взрывы. Воздушная тревога не объявлялась. По предварительной информации, они были бытовыми. Спасатели работают на месте инцидента.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что в столице вспыхнул пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги.

Возгорание произошло в промзоне на участке, находящемся на балансе области.

видео дня

Информация о пострадавших пока не поступала.

Кадры с места пожара в Киеве / скриншот

Позже в ГосЧС сообщили, что в 10:55 в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении. На место инцидента прибыли спасатели.

Тем временем в Сети публикуют кадры с места пожара.

Смотрите видео - В Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар:

Скриншот сообщения в Telegram

Взрывы в Киеве

В ночь на 3 августа российские оккупанты снова устроили воздушную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе. В КГВА сообщили, что в воздушном пространстве возле Киева были уничтожены все воздушные цели, а это почти 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".

В ночь на 2 августа российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все воздушные цели – более 10 БпЛА — были уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

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