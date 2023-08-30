Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

В ночь на 30 августа в Одессе во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты атаковали регион ракетами.
Около трех часов ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Одесской области и призвали украинцев пройти в укрытие. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что россияне атакуют регион ракетами и призвал не снимать работу противовоздушной обороны.
"Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами. Жители и гости региона, пожалуйста, будьте в укрытиях! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу!" - написал Кипер в Telegram.
Ракетный удар по Киеву
В ночь на 30 августа в Киеве прогремели взрывы. В городской администрации сообщили о работе сил ПВО. Два человека погибли, еще трое - пострадали в результате падения обломков сбитых российских ракет.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что такой мощной атаки Киев не ощущал с весны.
"Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала оккупанты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей", - говорится в сообщении.
Другие новости:
- Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека погибли, более 40 - пострадали
- Ракетный удар по Львову: 15 раненых, среди них 10-летний ребёнок
- Грозятся бить еще: в РФ признали ракетный удар по шведскому заводу в Луцке