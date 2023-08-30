Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ

Российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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Оккупанты атаковали Одессу ракетами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

В ночь на 30 августа в Одессе во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Российские оккупанты атаковали регион ракетами.

Около трех часов ночи в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Одесской области и призвали украинцев пройти в укрытие. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что россияне атакуют регион ракетами и призвал не снимать работу противовоздушной обороны.

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"Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами. Жители и гости региона, пожалуйста, будьте в укрытиях! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу!" - написал Кипер в Telegram.

Ракетный удар по Киеву

В ночь на 30 августа в Киеве прогремели взрывы. В городской администрации сообщили о работе сил ПВО. Два человека погибли, еще трое - пострадали в результате падения обломков сбитых российских ракет.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что такой мощной атаки Киев не ощущал с весны.

"Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала оккупанты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей", - говорится в сообщении.

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