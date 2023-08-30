РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-dronami-obekt-infrastruktury-na-zhitomirshchine-vspyhnul-pozhar-10496794.html Ссылка скопирована

РФ атаковала дронами Житомирщину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, открытые источники

Ночью 30 августа российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области. В результате падения обломков сбитого дрона возник пожар. Об этом сообщил глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко.

"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно", - написал он в Telegram.

По словам Бунечко, очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.

видео дня

"Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется", – добавил он.

Массированная ракетная атака по Украине 30 августа

В ночь на 30 августа в Киеве прогремели взрывы. В городской администрации сообщили о работе сил ПВО. Два человека погибли, еще трое - пострадали в результате падения обломков сбитых российских ракет.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что такой мощной атаки Киев не ощущал с весны. Сначала оккупанты применили ударные БПЛА. Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс. Всего силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 враждебных целей.

Также прошлой ночью РФ атаковала ракетами Одессу и область, были слышны звуки взрывов. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.