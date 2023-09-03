'Не могут смириться': в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области

В приоритете врага остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, считает Гуменюк.

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Гуменюк рассказала о последствиях ночной атаки / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о причине дроновой атаки по Одесчине и объяснила тактику оккупантов.

Наталья Гуменюк сообщила для 24 Канала, что россияне не могут смириться, что даже без зерновой сделки, которую они сорвали, Украина остается мощным зернотрейдером.

"Атака имела свои цели. Подунавье не дает покоя врагу", - констатировала Гуменюк.

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По ее словам, в приоритете врага остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, горюче-смазочные материалы.

"Результативность работы противовоздушной обороны говорит сама за себя. 22 дрона из 25 были уничтожены", - подчеркнула Гуменюк.

Однако врагу удалось попасть в портовую инфраструктуру, в результате чего там вспыхнул пожар. Поскольку было несколько волн атак, пожарные не могли сразу погасить огонь. Когда же опасность миновала, спасатели ликвидировали все последствия атаки.

Известно, что два человека получили ранения.

Ракетная атака по Одесской области 3 сентября

Напомним, что в ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов. В результате атаки РФ есть попадание в припортовую инфраструктуру.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что РФ намеренно угатила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае.

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