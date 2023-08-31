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ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

Юлия Куришко
31 августа 2023, 22:58 обновлено 31 августа, 23:09
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Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач.
ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал
ВСУ атакуют оккупантов на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.

В общем, за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудара, отметил Тарнавский в своем Telegram-канале.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 181 человек (безвозвратные - 45, раненые - 135, плен - 1). Уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники", -

видео дня

Также генерал сообщил, что ВСУ уничтожили 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что на Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки произошло 25 боевых столкновений в зоне боевых действий. Враг бил по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Жданов раскрыл, что ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году. Военный эксперт Олег Жданов. считает, что в этом году украинские военные выйдут к Азовскому побережью, но освободить Мариуполь еще не получится.

Украинские воины продвинулись на Запорожье. На Мелитопольском направлении украинские военные продвинулись вперед в глубину обороны российских оккупантов. ВСУ захватили российские позиции и уничтожили до роты оккупантов.

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война в Украине Таврия контрнаступление ВСУ
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