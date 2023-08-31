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Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году- Жданов

Ангелина Подвысоцкая
31 августа 2023, 20:17 обновлено 31 августа, 20:27
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Жданов считает, что в этом году украинские военные выйдут к Азовскому побережью, но освободить Мариуполь еще не получится.
Олег Жданов, ВСУ
ВСУ могут дойти до Азовского моря уже в этом году / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22 окрема механізована бригада

Украинские военные делают все, чтобы освободить оккупированные территории. ВСУ могут выйти к Азовскому побережью уже до конца этого года. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

Он убежден, что украинским военным хватит сил, чтобы дойти до побережья.

"Я считаю, что это вполне возможно. Сил и средств нам должно хватить. Похоже, когда планировали нынешнее контрнаступление, выход на Азовское побережье и определили как главную цель. У нас есть все шансы, чтобы выйти к Азовскому морю до конца текущего года", - сказал Жданов.

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В то же время он считает, что в этом году не получится вернуть Мариуполь. Однако ВСУ имеют все шансы освободить Бердянск в этом году.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Подразделения Вооруженных сил Украины проводят наступательные действия на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском, рассказал 30 августа представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

30 августа начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб заявил, что подразделения ВСУ все ближе продвигаются к городу.

Обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечает, что украинская армия прорвала главную российскую оборону "линию Суровикина" и приближается к селу Вербовое Запорожской области.

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