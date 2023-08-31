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"Я никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

Юлия Куришко
31 августа 2023, 19:54 обновлено 31 августа, 20:02
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Зеленский не держится за власть и хотел бы, чтобы выборы состоялись после войны.
'Я никогда не брошу свое государство': Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова
Зеленский ответил, Будет ли баллотироваться на второй срок президентства / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если выборы будут во время войны, то он будет баллотироваться на второй срок.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут происходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - сказал Зеленский в интервью португальскому Общественному телевидению RTP.

Ранее президент уже говорил, что он не держится за власть и хотел бы, чтобы выборы состоялись после войны.

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Напомним, что Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года. Правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку, сообщил президент Украины.

У Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Михаил Подоляк уверен, что Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий.

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война в Украине Владимир Зеленский
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