'Я никогда не брошу свое государство': Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что если выборы будут во время войны, то он будет баллотироваться на второй срок.
"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы будут происходить, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, и я ее защищаю в любом случае", - сказал Зеленский в интервью португальскому Общественному телевидению RTP.
Ранее президент уже говорил, что он не держится за власть и хотел бы, чтобы выборы состоялись после войны.
Напомним, что Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года. Правоохранители продолжат проверку системы ВЛК и ее очистку, сообщил президент Украины.
У Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны. Михаил Подоляк уверен, что Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий.
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