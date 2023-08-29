'Безупречно': у Зеленского с сарказмом отреагировали на 'тайные похороны' Пригожина

Подоляк назвал "тайные" похороны бывшего главаря наемников из ЧВК "Вагнера" абсолютным символом настоящего страха Путина.

https://glavred.info/world/bezdoganno-u-zelenskogo-iz-sarkazmom-vidreaguvali-na-tayemniy-pohoron-prigozhina-10496731.html Ссылка скопирована

У президента отреагировали на похороны Пригожина / коллаж: Главред, скриншот: Youtube, Telegram-канал SHOT

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк саркастически назвал ситуацию с Евгением Пригожиным "безупречной".

В своем Telegram- канале Подоляк назвал "тайные" похороны бывшего главаря наемников из ЧВК "Вагнера" абсолютным символом настоящего страха российского диктатора.

"Даже после демонстративного убийства "вагнеровца" в небе над Тверью российский диктатор панически боится настоящих массовых протестов. Боится памяти, разговоров, сомнений, сравнений. Боится продолжающегося репутационного обнуления. Боится своих "героев", навязчиво растворяя их в неизвестности", - написал советник ОПУ. видео дня

Похороны "вагнеровца" Пригожина

Российские СМИ со ссылкой на анонимного работника кладбища заявили, что военного преступника похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. 29 августа произошла церемония захоронения, которая шла 40 минут, передает 24 канал.

По словам неназванного собеседника, на эти похороны пришли от 20 до 30 человек. Это были близкие родственники Пригожина. Среди них не было людей в военной форме. По соцсетям распространились фотографии могилы главаря наемников.

Могила главаря "Вагнера" - Евгения Пригожина / фото: Telegram-канал SHOT

Ликвидация Пригожина

Напомним, что вечером 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Все лица, находившиеся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", погибли.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО, намекнув, что к этому может быть причастен Путин.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.