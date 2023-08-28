"Закончится в момент": у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал будущий вероятный сценарий окончания войны в Украине.
Он считает, что вся внутренняя легитимность диктатора Владимира Путина строится на убеждении российских элит в том, что он "еще не проиграл войну". Такое мнение он высказал в соцсети Х.
"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет", - пишет представитель ОП.
Вместе с тем он уверен, что Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий.
"Но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью", - считает советник главы ОП.
Вместе с тем он уверен, что по мере продвижения ВСУ на Юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид.
"В конце концов, все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось", - добавил Подоляк.
Сценарии окончания войны в Украине
Ранее топ-генерал США дал тревожный прогноз: контрнаступление ВСУ будет долгим. Для Украины война является экзистенциальной борьбой за выживание, считает Марк Милли.
Напомним, ранее в Литве дали тревожный прогноз. Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Ранее военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.
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