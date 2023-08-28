"Закончится в момент": у Зеленского раскрыли неожиданный сценарий окончания войны

Украине не будет легко в освобождении оккупированных РФ территорий, считает Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/zakonchitsya-v-moment-u-zelenskogo-raskryli-neozhidannyy-scenariy-okonchaniya-voyny-10496332.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк спрогнозировал сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 33-я ОМБр

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал будущий вероятный сценарий окончания войны в Украине.

Он считает, что вся внутренняя легитимность диктатора Владимира Путина строится на убеждении российских элит в том, что он "еще не проиграл войну". Такое мнение он высказал в соцсети Х.

"В Кремле понимают неотвратимое: чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима. Убийство Пригожина и подготовка новой мобилизации для насыщения фронта – выигрыш времени. Но часы уже ведут обратный отсчет", - пишет представитель ОП.

видео дня

Вместе с тем он уверен, что Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий.

"Но большая наивность считать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью", - считает советник главы ОП.

Вместе с тем он уверен, что по мере продвижения ВСУ на Юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид.

"В конце концов, все закончится быстро и в один момент — так же, как и началось", - добавил Подоляк.

Сообщение М.Подоляка / @Podolyak_M

Сценарии окончания войны в Украине

Ранее топ-генерал США дал тревожный прогноз: контрнаступление ВСУ будет долгим. Для Украины война является экзистенциальной борьбой за выживание, считает Марк Милли.

Напомним, ранее в Литве дали тревожный прогноз. Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Ранее военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.