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Контрнаступление ВСУ будет долгим: топ-генерал США дал тревожный прогноз

Алексей Тесля
18 августа 2023, 22:27 обновлено 18 августа, 22:27
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Для Украины война является экзистенциальной борьбой за выживание, считает Марк Милли.
Украинские военные, Марк Милли
Марк Милли оценил контрнаступление ВСУ / 93 ОМБр Холоный Яр, скрин

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет долгим и медленным.

Вместе с тем он заявил о том, что российские войска уже понесли огромные потери, пишет The Washington Post.

Американский генерал говорит, что моральное состояние у российских оккупантов не очень высокое.

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"Их лидерство сомнительное и неоднозначное, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне среди руководства явно много споров. Логистика не в лучшем состоянии. Следовательно, россияне, правда, в обороне", - сказал он.

По его словам, на сегодня оправдывается его прогноз о том, что контрнаступление ВСУ будет долгим, кровавым и медленным. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США говорит, что для Украины эта война является экзистенциальной борьбой за выживание.

Он считает, что большие усилия необходимо приложить для того, чтобы Украина осталась свободной, независимой и суверенной страной со свободной территорией.

"И это долгая, очень тяжелая война с большими потерями, которая продолжается. Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет много-много времени", - подчеркнул собеседник.

Милли также ответил на вопрос о вероятности переговоров по окончанию войны: "И я бы сказал прямо сейчас, наверное, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Поэтому мы должны увидеть, чем все это закончится, а потом двигаться дальше".

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о решающей фазе контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады. Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что союзники готовят Украину к новому контрнаступлению. Запад укрепляет военную промышленность накануне вероятной перспективы затяжной войны на истощение.

Ранее экс-командир Айдара рассказал о прорыве ВСУ на Юге. Подразделения Вооруженных сил Украины уже подошли ко второй линии обороны оккупантов РФ в районе Роботино, Старомайорского и Орехово, преодолев первую линию обороны россиян.

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