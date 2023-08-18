Решающая фаза контрнаступления: ВСУ вводят в бой элитные бригады – Die Zeit

Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой.

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В Германии оценили темпы контрнаступления ВСУ/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

Начавшееся более двух месяцев назад украинское контрнаступление вступает в решающую фазу, однако пока Вооруженным силам Украины не удалось прорвать российские рубежи обороны.

"Территория, освобожденная в ходе нынешней кампании, едва превышает средний район Германии", – говорится в публикации немецкого издания Die Zeit.

Издание пишет, что "в последние несколько дней и недель украинцы заметно усилили давление на глубоко укрепившиеся российские войска".

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Об усилении давления ВСУ также говорит тот факт, что Украина недавно перебросила на фронт все бригады, обученные и оснащенные натовской техникой, отмечают журналисты.

"У Украины есть еще около полутора-двух месяцев для контрнаступления, потому что именно тогда на значительной части страны начинается слякоть", - утверждают авторы материала.

Также уточняется, что ВСУ опираются на сильный артиллерийский огонь и медленно наступающие части пехоты.

"Они либо продвигаются к российским позициям на бронетехнике, либо преодолевают километры пеших переходов. Эта тактика экономит дорогую технику, такую как танки с запада, но приводит к дорогостоящим боям и большому расходу артиллерийских боеприпасов", – говорится в публикации.

Также в материале утверждается, что Украина на сегодня выпускает значительно больше артиллерийских снарядов, чем за всю войну.

"Страна в начале наступления получила много боеприпасов, но это преимущество будет сокращаться, и к осени русские снова должны иметь явное преимущество в огневой мощи", — добавил военный аналитик Роб Ли из Института исследований внешней политики США.

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