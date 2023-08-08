Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

Владимир Зеленский предложил готовиться к Глобальному саммиту мира по завершению войны.

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Владимир Зеленский назвал способ завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины.

При этом она может стать универсальной основой для прекращения других военных конфликтов на планете и преодоления глобальных проблем, подчеркнул глава государства в интервью представителям СМИ Латинской Америки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, на сегодняшний день правильный и пока единственный дипломатический путь достижения мира – это инициированная Украиной Формула мира. Он отметил, что Формула – прежде всего об Украине, но если те или иные международные институты не позволяют справедливо заканчивать такие агрессивные войны и добиваться мира, о чем красноречиво свидетельствует пример Украины, то Формула мира может стать новым универсальным фундаментом для соответствующих решений.

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"К сожалению, мы не единственные, и это не последний военный конфликт в мире. И я считаю, что после окончания этой войны такая Формула может являться базой для преодоления других глобальных проблем", – убежден глава государства.

По словам президента, отдельные страны могут иметь свое мнение относительно тех или иных пунктов Формулы мира, и это нормально, поскольку любая платформа дискуссионна.

"С чем соглашаться, а с чем не соглашаться. Предлагать что-то свое. И именно на этом основана наша Формула мира. Базис должен быть украинским, потому что война в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, действительно желающих мира, а не подыграть России, не подыграть на Формуле мира ради будущих экономических отношений с Россией. Потому что это игра с живыми людьми", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что необходимо готовиться к Глобальному саммиту мира, и он заинтересован, чтобы на мероприятии было представлено максимальное количество государств. "Чтобы мы политически решили, что это правильная платформа, и большинство стран мира видят в этой Формуле базис, карту, шаги и план преодоления этой страшной трагедии", — добавил Зеленский.

Ранее Евгений Киселев рассказал о тревожном прогнозе завершения войны. Война в Украине может закончиться в несколько этапов. "Первый – это возвращение Украины к границам, которые существовали до 24 февраля 2022 года, до начала полномасштабной российской агрессии. Второй этап – это возврат Украины и, соответственно, России к границам 1991 года", — подчеркнул он во время чата в Главреде.

Напомним, Роман Свитан назвал сроки завершения войны. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США. Об этом он сказал в интервью Главреду.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

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