УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

Алексей Тесля
8 августа 2023, 17:49 обновлено 8 августа, 17:49
53
Владимир Зеленский предложил готовиться к Глобальному саммиту мира по завершению войны.
Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский назвал способ завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины.

При этом она может стать универсальной основой для прекращения других военных конфликтов на планете и преодоления глобальных проблем, подчеркнул глава государства в интервью представителям СМИ Латинской Америки, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, на сегодняшний день правильный и пока единственный дипломатический путь достижения мира – это инициированная Украиной Формула мира. Он отметил, что Формула – прежде всего об Украине, но если те или иные международные институты не позволяют справедливо заканчивать такие агрессивные войны и добиваться мира, о чем красноречиво свидетельствует пример Украины, то Формула мира может стать новым универсальным фундаментом для соответствующих решений.

видео дня

"К сожалению, мы не единственные, и это не последний военный конфликт в мире. И я считаю, что после окончания этой войны такая Формула может являться базой для преодоления других глобальных проблем", – убежден глава государства.

По словам президента, отдельные страны могут иметь свое мнение относительно тех или иных пунктов Формулы мира, и это нормально, поскольку любая платформа дискуссионна.

"С чем соглашаться, а с чем не соглашаться. Предлагать что-то свое. И именно на этом основана наша Формула мира. Базис должен быть украинским, потому что война в Украине. А предложения могут быть любого государства, потому что для нас ценны опыт и мнения каждой из стран, действительно желающих мира, а не подыграть России, не подыграть на Формуле мира ради будущих экономических отношений с Россией. Потому что это игра с живыми людьми", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что необходимо готовиться к Глобальному саммиту мира, и он заинтересован, чтобы на мероприятии было представлено максимальное количество государств. "Чтобы мы политически решили, что это правильная платформа, и большинство стран мира видят в этой Формуле базис, карту, шаги и план преодоления этой страшной трагедии", — добавил Зеленский.

Ранее Евгений Киселев рассказал о тревожном прогнозе завершения войны. Война в Украине может закончиться в несколько этапов. "Первый – это возвращение Украины к границам, которые существовали до 24 февраля 2022 года, до начала полномасштабной российской агрессии. Второй этап – это возврат Украины и, соответственно, России к границам 1991 года", — подчеркнул он во время чата в Главреде.

Напомним, Роман Свитан назвал сроки завершения войны. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США. Об этом он сказал в интервью Главреду.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

Больше новостей:

Владимир Зеленский война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

18:00 Синоптик
Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:49 Украина
Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

17:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:00

В Украину ворвется холодина: резко похолодает до +9 градусов

17:49

Единственный дипломатический путь окончания войны: Зеленский раскрыл формулу

17:19

Обстановка в Черном море после ударов по флоту РФ изменилась: что произошло

16:58

Минобороны РФ выдало циничное заявление об ударе по Покровску: в ВСУ ответили на ложь

16:52

Контрнаступление ВСУ буксует: на Западе назвали причину и дали тревожный прогноз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:32

Кому повезет в 2023: до конца года жизнь заиграет новыми красками

16:30

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших страхах

16:21

Как правильно есть чеснок: простой способ ошеломит любого

16:20

Топ-5 вещей, которые старят женщину: Андре Тан сказал, что нужно отправить на свалку

Реклама
16:13

Как выбрать спелый и сладкий арбуз прямо возле прилавка: 5 проверенных способов

16:06

Российской певице Ладе Дэнс, которая попала в ДТП, стало хуже

16:00

В Макдональдс больше не пойдете: самый вкусный и нашумевший рецепт чизбургера

16:00

Будет много проблем: что нельзя делать 10 августа - приметы и запреты

15:58

Как мужчинам легально выехать за границу во время военного положения: разъяснение Кабмина

15:56

"Знали, что люди придут на помощь": в ВСУ раскрыли о двойной атаке в Покровске

15:53

ВСУ ударили на двух направлениях и "перемололи" три роты РФ вместе с техникой

15:49

РФ хочет взять под контроль два города, на востоке усилились обстрелы – Минобороны

15:39

Шварценеггер рассказал про неизлечимую болезнь, за которую его били в школе

15:35

Удар РФ по Покровску: ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"

15:15

Хитрость опытных пекарей: зачем на батоне и хлебе делают надрезы

Реклама
15:05

Беременная Каминская требует от Илона Маска деньги на роды

14:48

Смертельное ДТП на Харьковщине: коп за рулем авто сбил девочку на "зебре" — СМИ

14:42

Чем протирать листья комнатных растений чтобы они блестели: неожиданное средство

14:22

"Не только Чонгарский мост": в ГУР заинтриговали анонсом новых ударов по Крыму

13:48

Как не стать заложником системы?мнение

13:44

Фен и кипяток запрещены: как быстро растопить лед в морозилке

13:39

Райское наслаждение: почему кошки любят, когда им чешут голову

13:30

Намеренно били по спасателям: эксперт объяснил тактику РФ по обстрелу ПокровскаФото

13:27

"Ты задолбала со своей любовью": Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы

13:24

В Каховке враги объявили об отводе войск: в Минобороны объяснили уловку

13:16

Руслан Алиев досье

12:57

Бой "Усик – Дюбуа": Легендарный Майк Тайсон едко пошутил насчет фаворита

12:49

Девушка "порвала" Instagram - ее средство отмоет даже самую грязную духовкуВидео

12:34

ВСУ подошли ко 2-й линии обороны РФ на Запорожье в 3-х точках – экс-командир"Айдара"

12:31

"Бойтесь своих желаний": Катя Осадчая рассказала про смену имени

12:16

Медведев впал в истерику и пообещал оккупантам "победу", вспомнив о Саакашвили

12:09

Последствия могли быть хуже: раненых из-за обстрела Покровска уже 81, погибли - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 августа 2023: Овну – хорошая покупка, Близнецам - наслаждение

11:39

Favbet Foundation передал ВСУ на Бахмутское направление очередной внедорожник Nissan Navara

11:34

В Украине может появиться новый "американский" праздник: будет еще один выходной

Реклама
11:29

Рано придут заморозки: стало известно, какой будет погода в Украине осенью 2023 года

11:24

"Они ненавидят это": девушка рассказала, как избавиться от пауков в доме

11:06

Силы обороны прорвали оборону на Юге и развивают успех: в ВСУ раскрыли подробности

11:06

Трагедия в семье Сандры Буллок: актриса потеряла любовь своей жизни

10:54

Безымянный палец без кольца: Портман подогрела слухи о разводе с мужем-изменщиком

10:06

Женщина зашла в ванную и опешила - из пола торчала собачья головаВидео

09:52

На Полтавщине военком избил подчиненного до потери сознания: детали

09:36

Между Пекином и Москвой растут разногласия из-за войны в Украине - ISW

09:24

От 70 до 90 грн: цены на суперпопулярные летние ягоды рвутся вверх - что произошло

09:10

Пока империя жива, будущего у образования под названием "Россия" нетмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять