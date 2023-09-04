Силы обороны достигли успехов под Бахмутом и на Запорожье: в ISW раскрыли детали

Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки.

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ВСУ достигли успехов на двух направлениях - ISW / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого

Силы обороны Украины продвинулись под Бахмутом и на западе Запорожской области. Это подтвердили аналитики Института изучения войны.

В свежем обзоре ISW отмечается, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции и 3 сентября продвинулись вперед под Бахмутом и на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские силы проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении.

Геолокационные данные за 2 и 3 сентября указывают на то, что украинские силы контролируют южную часть Клещеевки (Бахмутское направление).

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Пресс-секретарь Таврической группировки украинских войск Александр Штупун заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Продвижение на юге признают и российские источники.

Ситуация на Бахмутском направлении / understandingwar.org

Ситуация на Запорожском направлении / understandingwar.org

"Несколько российских источников утверждали, что украинские силы продолжают действовать на левом (восточном) берегу Днепра в оккупированной Херсонской области. В целом надежные российские "военкоры" с 30 августа постоянно заявляли, что украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра северо-западнее Подстепного и в районе Антоновского моста. Один "военкор" утверждал, что украинские силы смогли перебросить снабжение и личный состав на позиции на левом берегу в течение последней недели. Другой заявил, что подразделения мобилизованных и добровольцев держат оборону на Херсонском направлении после того, как в Запорожскую область отошли неизвестные части ВДВ. Предположительно, он имеет в виду подразделения 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ, которые, как отмечала ISW, перебрасывали с Херсонского направления в район Работиного Запорожской области в конце августа", - отмечают аналитики.

В отчете также говорится о том, что командующий Таврической группы украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска посвятили 60 процентов своего времени и ресурсов созданию серии оборонительных позиций, которые сейчас прорвали украинские войска, и только по 20 процентов - двум следующим, расположенным дальше на юг.

Аналитики отмечают: эта прорванная серия российских оборонительных позиций состоит из системы взаимосвязанных российских окопов и блиндажей, защищенных противотанковыми рвами и плотными минными полями, и заявление Тарнавского подтверждает предыдущее наблюдение ISW того, что российские войска, возможно, не проводили аналогичную сложную подготовку на следующих сериях оборонительных рубежей, в частности, в отношении плотности минных полей.

По наблюдениям экспертов, российские военные, похоже, проводят масштабный набор личного состава посредством скрытой мобилизации, хотя подготовка и распределение этих новых военнослужащих остаются сомнительными.

Уровень подготовки и боевого опыта этих контрактников, вероятно, разный, поскольку российские военные рекламируют контракты сроком от нескольких месяцев до двух лет.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта. Об этом 28 августа сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

Деоккупация Работино позволит украинским защитникам вплотную приблизиться ко второй линии обороны россиян.

3 сентября аналитики ISW сообщили, что в Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, в дальнейшем ожидаются более быстрые успехи, поскольку вторая линия российских войск слабее.

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