Оккупанты утром атаковали Днепропетровщину: есть попадание в инфраструктурный объект

Российские захватчики утром в понедельник, 4 сентября, атаковали дронами Днепропетровскую область.
Шесть вражеских дронов уничтожила противовоздушная оборона. Однако есть и попадание. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
В результате удара вражеского беспилотника в Днепровском районе возник пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.
"Ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из Воздушного командования "Восток". Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Последствия уточняются. Предварительно, без погибших и пострадавших", – отметил глава ОВА.
Атаки оккупантов дронами по Украине
Ночью 30 августа РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.
Также в ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесский области. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.
В ночь на понедельник, 4 сентября, состоялась массовая атака дронов на Одесскую область. Оккупанты в течение 3,5 часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. В нескольких населенных пунктах были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, в результате сбития, возникло несколько возгораний на территории гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.
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