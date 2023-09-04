ВСУ будет труднее прорвать вторую линию обороны россиян: Коваленко назвал проблему

Защитники Украины уже преодолели первую линию обороны врага, но на второй они столкнутся с кучей "железа". Оккупанты наставили там танков, БТР и артиллерии.

https://glavred.info/ukraine/vsu-budet-trudnee-prorvat-vtoruyu-liniyu-oborony-rossiyan-kovalenko-nazval-problemu-10498033.html Ссылка скопирована

Вторую линию обороны россиян будет труднее прорвать, говорит Коваленко/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП им. контр-адмирала Михаила Белинского, ОПБР им. гетмана Богдана Хмельницкого, Facebook

Украинские военные достигли прогресса в контрнаступлении в Запорожской области, прорвав "линию Суровикина", которую оккупанты создавали несколько месяцев и называли почти неприступной. Но дальше защитникам Украины придется столкнуться со второй линией обороны российской оккупационной армии, которая существенно отличается от первой.

На второй оборонительной линии российские захватчики наставили кучу "железа" – танков, БТР, БМП и артиллерии. Об этом рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет "Обозреватель".

По словам Коваленко, украинские военные сейчас наступают не широким фронтом, однако в прошлые дни даже западные военные эксперты признали увеличение их темпов продвижения.

видео дня

Военный эксперт отметил, что оккупанты возлагали большие надежды именно на первую линию обороны.

"Силы обороны действительно прорвали этот рубеж и продвигаются к Новопрокоповке и Вербовому, то есть вглубь плацдарма врага, который он создал после побега из Работиного", – рассказал Коваленко.

Также он объяснил, что у "линии Суровикина" важна ее глубина, а не протяженность. Сейчас украинские военные наступают не широким фронтом, а прорывают рубежи захватчиков на отдельных участках.

"Например, возле Вербового протяженность составляет около 2 км. В то же время эти оборонительные районы неоднородны, а потому их можно обойти несколькими направлениями. Село Новопрокоповка – там несколько иная ситуация, ведь плотность оборонительных линий значительно больше", – сказал военный эксперт.

Чем 2-я линия обороны россиян отличается от 1-й

Коваленко объяснил, что вторая линия обороны захватчиков имеет другую специфику, чем первая. Если на первой были сплошные минные поля, то на второй стоят плотные противотанковые сооружения, также она имеет значительную механизированную составляющую. Захватчики на второй линии наставили много "железа" – танков, БТР, БМП и артиллерии.

Если раньше нужно было решать проблему с минными полями, то теперь с "железом" оккупантов, говорит эксперт.

Однако, по его словам, Силы обороны уже активно уничтожают технику противника. Например, согласно статистике потерь российских оккупантов в Украине, в августе украинские военные установили абсолютный рекорд по уничтоженной российской артиллерии – 691 единица.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

В Минобороны сообщили о новом успехе ВСУ на юге – выбили врага и закрепляются на двух направлениях. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении. Она уточнила, что за последние несколько дней в ходе ведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки.

Американское издание The New York Times отмечает, что ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов. Недавними боями украинские войска превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.

В ВСУ рассказали, как отправили на дно катер с оккупантами. Захватчики отобрали лодку у гражданских. Украинские военные засекли перемещение оккупантов на таком плавсредстве и уничтожили их.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.