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Прорыв на Юге: ВСУ могут взять Токмак в кольцо и перемолотить оккупантов - NYT

Анна Ярославская
4 сентября 2023, 11:00 обновлено 4 сентября, 11:05
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Недавними боями украинские войска превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян.
ВСУ, война в Украине
ВСУ могут совершить прорыв на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

У российских оккупантов нет ресурса захватить Работино снова. Силы обороны могут расширять освобожденный участок для того, чтобы идти в направлении Токмака Запорожской области.

Как пишет американское издание The New York Times, ВСУ могут взять Токмак в кольцо. Даже если вытеснить россиян из города сразу не получится, будет перерезана железнодорожная ветка, обеспечивающая войска оккупантов.

Журналисты отмечают, что недавними боями в этом районе украинские войска снова превзошли ожидания. Они занимают господствующие высоты и в нескольких местах преодолевают основную линию обороны россиян. Если операция завершится успехом, ВСУ могут совершить прорыв в этом направлении. О вероятности этого свидетельствует то, что россиянам становится все труднее перебрасывать на это направление резервы – ведь все больший риск, что ослабнут другие участки фронта и украинцы смогут прорвать их.

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"После того, как ВСУ на этом направлении "перемолотят" еще немного российских подразделений и преодолеют оборонные препятствия на более широком участке, продвигаться вперед должно стать гораздо легче", — пишет издание.

Ситуация на южном фронте

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник находится в обороне. Продолжаются обстрелы позиций наших подразделений и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Также Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении Новоданиловка, Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщила Маляр.

Замминистра добавила, что враг на юге несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы.

28 августа Маляр сообщила, что Силы обороны Украины освободили Работино в Запорожской области и продолжают двигаться дальше юго-восточнее этого населенного пункта.

Деоккупация Работино позволит украинским защитникам вплотную приблизиться ко второй линии обороны россиян.

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