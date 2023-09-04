Новый успех ВСУ на юге: выбили врага и закрепляются на двух направлениях

Украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага, подчеркнула Анна Маляр.

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Анна Маляр рассказала о боях на юге / УНИАН, 14 ОМБр имени Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины активно уничтожают врага на юге, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

При этом они добились успеха на Мелитопольском направлении, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

"Юг – это наше основное направление наступления. Там наступательные действия привали в течение этой недели и ВСУ там имеют определенные результаты", - сказала Маляр.

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Подробности продвижения ВСУ на Запорожье

По словам заместителя главы Минобороны, украинские бойцы на юге мощно уничтожают врага. В частности, по ее словам, продолжаются наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Она уточнила, что за последние несколько дней в ходе ведения этих наступательных операций были успехи в районе Новоданиловки и Новопрокоповки. Там ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Представитель Минобороны подчеркнула, что российские войска находятся в обороне на юге, однако там постоянно продолжаются обстрелы.

"Враг там активно применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". На юге сохраняется интенсивность обстрелов. Это примерно 4-4,5 тысячи обстрелов со стороны врага за неделю", - добавила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Ранее генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ. Украинские войска прорвали первую оборонительную линию России в Запорожской области после недель кропотливого разминирования, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Напомним, ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов. Бойцы ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 20 единиц военной техники противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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