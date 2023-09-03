ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов

Бойцы ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 20 единиц военной техники противника.

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ВСУ идут вперед / Коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления ВСУ в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Подчеркивается, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В сообщении уточняется, что общие потери врага составили 249 человек (безвозвратные - 76, ранены - 170, плен - 3).

При этом было уничтожено 20 единиц военной техники противника.

В частности:

1 танк;

2 ББМ;

5 артиллерийских систем и минометов;

1 ПТРК;

1 БпЛА;

10 автомобильной техники и 1 единица специальной техники;

2 склада боеприпасов врага.

Ранее британский генерал заявил, что Украина может добиться победы к 2025 году. Британский генерал Ричард Бэрронс среди проблем ВСУ назвал недостаток артиллерийских боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.

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