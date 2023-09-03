ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления ВСУ в течение суток выполнили 1328 огневых задач.
Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления в Facebook.
Подчеркивается, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В сообщении уточняется, что общие потери врага составили 249 человек (безвозвратные - 76, ранены - 170, плен - 3).
При этом было уничтожено 20 единиц военной техники противника.
В частности:
- 1 танк;
- 2 ББМ;
- 5 артиллерийских систем и минометов;
- 1 ПТРК;
- 1 БпЛА;
- 10 автомобильной техники и 1 единица специальной техники;
- 2 склада боеприпасов врага.
Ранее британский генерал заявил, что Украина может добиться победы к 2025 году. Британский генерал Ричард Бэрронс среди проблем ВСУ назвал недостаток артиллерийских боеприпасов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ прорываются вглубь. Подразделения ВСУ все ближе продвигаются к Токмаку, рассказал Александр Чуб.
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