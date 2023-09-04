Ночной обстрел Украины: российские "Шахеды" взорвались на территории Румынии − МИД

Олег Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны.

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Взрыв российского дрона в Румынии в ночь на 4 сентября / ​ Коллаж: Главред. Фото: pixabay.com, facebook.com/oleg.nikolenko.50 ​

Дроны-камикадзе "Шахед", которые Россия запустила по Измаильскому порту в Одесской области, упали и сдетонировали в Румынии. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня (4 сентября − ред.) ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии", - говорится в сообщении.

Николенко опубликовал фото взрыва и подчеркнул, что это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО.

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Он призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины и соседних государств.

Дрон взорвался на территории Румынии / Фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50

Атака РФ на Одесскую область 4 сентября

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.

Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Российские захватчики утром в понедельник, 4 сентября, атаковали дронами Днепропетровскую область. Шесть вражеских дронов уничтожила противовоздушная оборона.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что в ночь на 4 сентября 2023 года враг атаковал ударными БпЛА Shahed-136/131 с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф).

Всего зафиксированы пуски 32 шахедов, которые атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА.

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