'Хотят отменить все санкции': ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

ООН ведет тайные переговоры со страной-агрессором Россией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина. Также будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.
"Секретное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша показывает, насколько далеко ООН готова зайти, чтобы восстановить зерновое соглашение с разжигателем войны Путиным", - пишет издание Bild, которое получило в свое распоряжение секретное письмо генерального секретаря ООН.
В письме Гутерреша, которое Bild называет "взрывным", предлагается "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Российской Федерацией", которое должно "привести к восстановлению Черноморской инициативы".
"Все четыре пункта важны, поскольку их реализация выполнила бы все требования террористического режима Владимира Путина и вознаградила его бомбовые атаки на украинские гражданские цели", - говорится в материале Bild.
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