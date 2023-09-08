'Хотят отменить все санкции': ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

ООН готова далеко зайти, чтобы восстановить зерновое соглашение с разжигателем войны Путиным, считают в издании.

https://glavred.info/world/hochut-skasuvati-usi-sankciji-oon-vede-tayemni-peregovori-z-rf-bild-10499095.html Ссылка скопирована

ООН ведет тайные переговоры с Путиным / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео Telegram

ООН ведет тайные переговоры со страной-агрессором Россией о заключении соглашения, в рамках которого в обмен на возобновление зерновой сделки террористическому режиму Владимира Путина. Также будут отменены краеугольные санкции, введенные после широкомасштабного вторжения в Украину.

"Секретное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша показывает, насколько далеко ООН готова зайти, чтобы восстановить зерновое соглашение с разжигателем войны Путиным", - пишет издание Bild, которое получило в свое распоряжение секретное письмо генерального секретаря ООН.

В письме Гутерреша, которое Bild называет "взрывным", предлагается "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между Секретариатом ООН и Российской Федерацией", которое должно "привести к восстановлению Черноморской инициативы".

видео дня

"Все четыре пункта важны, поскольку их реализация выполнила бы все требования террористического режима Владимира Путина и вознаградила его бомбовые атаки на украинские гражданские цели", - говорится в материале Bild.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.