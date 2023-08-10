Страна Путина – покровитель террористов: Подоляк призвал выгнать РФ из Совбеза ООН

Каждый, кто хочет совершить теракт или обойти санкции, знает, что агрессор Россия это поддержит, а реакция ООН будет заблокирована, сказал Михаил Подоляк.

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Кремль превратил вето в Совете Безопасности ООН в инструмент торговли со специфическими странами - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Страна-оккупант Россия под руководством Владимира Путина стала покровителем террористов и преступников по всему миру. Каждый, кто собирается совершить преступление, знает, что найдет поддержку у Москвы, которая заблокирует реакцию Организации объединенных наций. РФ нужно лишить право вето и исключить из Совбеза ООН. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что Москва превратила свое вето в Совбезе ООН в инструмент торговли со специфическими государствами. Кремль покровительствует террористам и военным преступникам.

"Путинская Россия не только стала покровителем террористических группировок и военных преступников по всему миру, но и продолжает заниматься интоксикацией международных организаций. Уже понятно: Кремль превратил вето в Совете Безопасности ООН в инструмент торговли со странами со специфическими режимами и патологической склонностью к военным преступлениям", - считает Подоляк. видео дня

По мнению чиновника, каждый, кто намерен совершить теракт или обойти санкции, знает, что получит поддержку от Москвы, которая заблокирует негативную реакцию ООН.

"Органы глобальной безопасности должны быть очищены. Первый шаг уже давно перезрел - пора наконец лишить Россию права вето и исключить из Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк жестко раскритиковал ООН за нелепые заявления. Чиновник подверг критике лично генерального секретаря Гуттериша за слова о якобы "недопустимости" ударов по России "во избежание эскалации".

Напомним, в ООН опозорились циничным заявлением после удара войск РФ по Одессе. В Организации ни слова не сказали об ударе российских оккупантов по городу.

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