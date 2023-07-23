Реакция Организации Объединенных Наций удивила наповал, поскольку международная структура ни словом не обмолвилась о РФ.

https://glavred.info/world/v-oon-opozorilis-cinichnym-zayavleniem-otnositelno-moshchnogo-udara-rf-po-odesse-10487800.html Ссылка скопирована

В ООН опозорились циничным заявлением относительно мощного удара РФ по Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA, ua.depositphotos.com

В Организации Объединенных Наций отреагировали на мощную ракетную атаку страны-агрессора России на объекты ЮНЕСКО в Одессе. Соответствующее заявление Управление ООН по координации гуманитарных дел (OCHA) опубликовало в Twitter.

Так, в ночь на 23 июля из-за вражеского обстрела Одессы пострадали, в частности, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых. Впрочем, реакция Организации Объединенных Наций удивила наповал, поскольку международная структура ни словом не обмолвилась о государстве-террористе, совершившем мощный удар по мирному городу.

"Сегодня одесситы снова проснулись от звуков взрывов. Удары были по историческому центру, повредив дома, собор и оставив убитых и раненых мирных жителей", - сказано в сообщении.

видео дня

Кроме того, в заявлении указано, что "международное гуманитарное право четкое – гражданские лица и гражданская инфраструктура не являются целью".

Ракетный удар России по Одессе 23 июля

В ночь на 23 июля Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. Захватчики применяли такие ракеты, как Калибр, Оникс, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Оккупанты обстреляли исторический центр города и разрушили Спасо-Преображенский собор. Пострадали люди.

В общем оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет. Силам ПВО удалось сбить 9.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил России за массовый удар по Одессе ответом. По его словам, нет никакого оправдания преступлениям Москвы, а зло должно быть наказано.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, каким будет ответ ВСУ за Одессу. По словам военного, ответный удар будет нанесен по оккупантам РФ в Крыму. Это особенно выгодно ВСУ, поскольку именно на полуострове создан хаб для войск захватчиков, которые ведут бои с Украиной на запорожском и восточном фронте.

Больше новостей об ударе по Одессе: