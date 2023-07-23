"Все спланированные цели уничтожены": в России опозорились признанием об ударе по Одессе

В Минобороны РФ заявили, что будто "все спланированные к удару цели уничтожены".

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Удар по Одессе / Коллаж Главред, фото Суспільне

В ночь на 23 июля Россия нанесла самый большой удар по Одессе. В Минобороны России цинично отреагировали на собственный обстрел юга Украины.

Там заявили, что они ударили объектами, где "готовились террористические акты против РФ".

"Сегодня ночью нанесли удар "высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы", - цинично заявили в Минобороны РФ, пишут росСМИ.

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Кроме того, у Шойгу нашли на указанных объектах, якобы иностранных наемников.

Там также утверждают будто "все спланированные к удару цели уничтожены".

Массированный обстрел Одессы 23 июля

23 июля Россия ночью совершиа очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет разного типа. Силам ПВО удалось сбить 9.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар по Одессе. По словам президента, российские террористы обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

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