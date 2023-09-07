В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

В НАТО лишь выразили "твердую солидарность" с Румынией, но не осудили РФ.

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НАТО отреагировало на падение беспилотника в Румынии / Коллаж: Главред, фото: defence-ua.com, УНИАН

На территории Румынии мог упасть иранский "Шахед", который был передан России. В НАТО только сейчас невнятно отреагировали на эту ситуацию. Об этом сообщает The Guardian.

В НАТО не осудили путинскую Россию, а лишь выразили "твердую солидарность" с Румынией.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", - говорится в заявлении.

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Падение БПЛА на территорию Румынии

В ночь на 4 сентября иранский дрон-камикадзе во время российской атаки на Измаильский порт упал и сдетонировал на территорию Румынии. В Румынии не спешили ни подтверждать, ни опровергать информацию. Впрочем, впоследствии падение "Шахеда" опровергли.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что украинские военные имеют фотодоказательства удара по Румынии.

Это не первое падение российских объектов на территорию стран членов НАТО. Падение дронов в Румынии фиксировалось, в частности, в начале августа. Тогда оккупанты тоже били по портовой инфраструктуре Одесской области.

По мнению руководителя Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, бездействие Запада в этом смысле "фактически развяжет руки стране-агрессору России, и она усилит свои провокации против стран НАТО на суше".

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