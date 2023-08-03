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"Шахед" мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют

Яна Ставская
3 августа 2023, 19:28 обновлено 3 августа, 19:34
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Падение БПЛА видело много людей.
'Шахед' мог упасть на территории Румынии: в Минобороны страны проверяют
РФ снова испытывает терпение стран НАТО / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Один из "Шахедов", которые атаковали Одесскую область прошлой ночью, мог упасть на территории Румынии - общины Чаталкиой, граничащей с Украиной по Дунаю и расположенной напротив Измаила. Официально власти эту информацию пока не подтверждают - Минобороны занято проверкой и установлением всех обстоятельств.

Моряки, которые стали очевидцами работы украинской ПВО, рассказали изданию PRO-TV, что услышали на записи взрывы сбитого БПЛА, который должен был упасть "совсем близко" от них на румынском берегу Дуная, "где-то в лесу".

"Вот здесь, в пяти километрах выше, он упал на нас. Потом приехали какие-то машины, кажется, из нашей пограничной службы. Он упал на румынский берег", - утверждал главный инженер корабля Cadensia Габриэль Вили Дубит.

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Издание публикует разговор между моряками, обсуждающих взрывы рядом. В свою очередь, журналисты CNN побывали в поселке Плауру - напротив Измаила. Местные жалуются, что "Шахед" упал всего в 400 м от застроек.

В Минобороны Румынии заявили, что информацию о возможном падении "Шахеда" на своей территории пока проверяют. В настоящее время министерство прямой военной опасности для Румынии не обнаружило.

Удары РФ по портам Украины

Россия продолжает терроризировать украинские порты после выхода из "зерновой сделки", целенаправленно уничтожая украинскую агропродукцию.

В результате последней ночной атаки беспилотников повреждения получил украинский порт Измаил на реке Дунай. По данным СМИ, в числе прочего повреждены здания морского вокзала и Дунайского пароходства.

Спикер Воздушных сил рассказал, что в ночь на 2 августа противник запускал "Шахеды" из Краснодарского края страны-агрессора РФ, а также из Курской области и полигона "Чауда" во временно оккупированном Крыму.

По мнению эксперта Алексея Куща, Россия таким образом пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и Украину как своего главного конкурента на рынке зерна.

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