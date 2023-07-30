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Украина останется без портов: эксперт раскрыл цель нового террора РФ

Яна Ставская
30 июля 2023, 15:39 обновлено 30 июля, 16:03
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Россия ракетными ударами лишает Украину логистики.
Украина останется без портов: эксперт раскрыл цель нового террора РФ
Есть ряд причин, почему РФ обстреливает Одесскую область / Коллаж Главред. Фото: Украинское радио, Суспильне Одесса

России нужна заморозка нынешней обстановки на фронте. А для того, чтобы ее заморозить, нужно сначала ее радикализировать, в частности - срывом зерновой сделки и обстрелами портовой инфраструктуры, рассказал в интервью "Главреду" экономический эксперт Алексей Кущ. При этом обстрелами Одесской области враг пытается достичь еще одной цели.

В настоящее время война расширяется на вторую сферу, то есть к сухопутной войне добавляется еще и морская, отметил он.

"Радикализация - это повышение ставок в войне и расширение "красных линий" войны. Поэтому Путину нужны были эти удары для усиления давления на Украину со стороны наших западных партнеров", - объяснил эксперт.

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Кущ назвал несколько причин того, почему РФ протестовала из-за "зерновой" сделки. Во-первых, сказал он, РФ пытается "съесть" Украину по частям и хочет "сделать паузу перед третьим раундом".

Во-вторых, на Кремль по "зерновой сделке" давили ура-патриоты.

"Зерновой коридор давно критиковался российскими радикалами, которые говорили, что он не в интересах России и РФ унижается перед Западом, а его продление всегда использовалось радикальной частью российского общества как повод подначить Путина. Поэтому Путину нужно было продемонстрировать свою "силу" для внутреннего потребителя. А удары по Одессе и дунайским портам должны были стать инструментом восстановления позиций Путина на внутренней российской политической арене", - добавил Кущ.

Также со счетов не стоит сбрасывать корпоративные интересы, чем и были продиктованы условия Москвы к Западу по облегчению экономических санкций.

"Четвертый фактор - фактор стран глобального Юга. Не случайно все эти события происходят на фоне саммита Россия-Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. То есть это некая попытка Кремля показать странам глобального Юга, что только Россия может обеспечить им продовольственную безопасность", - уверен эксперт.

Последним - пятым - фактором, почему Россия покинула зерновую сделку, эксперт назвал банальную конкуренцию.

"Ну и последний фактор – глобально-продовольственный. Россия, как и Украина, является крупнейшим экспортером аграрного сырья, и нашим прямым конкурентом в этом плане.РФ уже давно поняла, что нефтяная и газовая зависимости Европы уже не работают, то есть шантажировать Европу с помощью юридических инструментов уже бессмысленно. Поэтому Россия сейчас пытается создать новую зависимость мировой экономики от себя - зерновую. То есть, пытается уничтожить Украину как конкурента на мировом рынке продовольствия, что приведет к росту позиций России", - добавил Кущ.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Россия пытается оставить Украину без портов

Эксперт Алексей Кущ отдельно подчеркнул, что из-за российских ударов по портовой инфраструктуре Украина теряет примерно 30% логистического потенциала.

В случае, если РФ выведет из строя все порты, у Украины останется только один выход.

"Если еще и дунайские порты будут выведены из эксплуатации, то у нас останется только железнодорожный и автомобильный транспорт для вывоза зерна. А в данном случае мы сталкиваемся сразу же с позицией Польши, Словакии, Румынии, Венгрии относительно экспорта украинского зерна. Транзит они разрешают, но к экспорту по своей территории относятся крайне негативно", - сказал Кущ.

В этой связи эксперт подчеркнул, что еще одна цель России состоит в том, чтобы перенаправить основные потоки из Украины в сопредельные европейские страны и вызвать там политический кризис, связанный с тем, что украинское зерно обвалит там цены на зерно.

"Соответственно, это вызовет недовольство местных фермеров, которые являются основой правящих политических партий, что повлечет за собой ослабление помощи Украине этими странами.То есть это ещё и попытка рассорить нас с сопредельными странами, потому что 15 сентября ожидается либо отмена ограничений, либо их продолжение со стороны Еврокомиссии. Украина ожидает, что Европа не будет их продлевать. И получается, что к 15 сентября у нас может сложиться ситуация, когда движение судов из одесских и дунайских портов будет заблокировано, а транзит в сопредельных странах ЕС, как это часто бывает, может просачиваться на отдельные рынки этих стран в виде нелегальных поставок.То есть, завязывается такой клубок ухудшения отношений с Европейским Союзом, что является одной из целей РФ в этой блокаде", - объяснил Кущ.

Срыв зерновой сделки и морская блокада

В середине июля Россия сорвала зерновую сделку под поводом якобы атаки Украины на Крымский мост. Затем государство-террорист начало массировано бить по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области, не считаясь с жертвами среди мирного украинского населения.

Отдельно Москва прямо заявила, что будет бить по всем судам с зерном, считая их "потенциальными перевозчиками грузов военного назначения". В ответ МО Украины пригрозило топить российские корабли в Черном море.

До этого Кремль неоднократно намекал, что готов возобновить соглашение, если Запад пойдет на уступки - облегчит экономические санкции. Вместе с тем, Киев настаивал, что Турция и ООН должны вернуться к обязанностям по "коридору" уже без участия страны-агрессора.

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