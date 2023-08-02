"Бьет в уязвимые места": в ВСУ назвали странное отличие атаки РФ "Шахедами" 2 августа

Оккупанты запускали дроны по Украине сразу с трех направлений, хотя раньше так не было.

https://glavred.info/ukraine/bet-v-uyazvimye-mesta-v-vsu-nazvali-strannoe-otlichie-ataki-rf-shahedami-2-avgusta-10490395.html Ссылка скопирована

В ВСУ назвали странное отличие атаки РФ "Шахедами" 2 августа/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Российские захватчики во время атаки по Украине дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на среду, 2 августа, запускали такие беспилотники сразу с трех направлений.

Ранее оккупанты запускали дроны только с одного или двух направлений. Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Особенностью этой ночной атаки было то, что пуски осуществлялись сразу с трех направлений. Хотя обычно враг использует один или два: это Приморско-Ахтарск Краснодарского края и часто запускает с аэродрома "Сеща" Брянской области", – рассказал Игнат.

видео дня

Спикер Воздушных сил рассказал, что в ночь на 2 августа противник запускал "Шахеды" из Краснодарского края страны-агрессора РФ, а также из Курской области и полигона "Чауда" во временно оккупированном Крыму.

Игнат напомнил, что украинская ПВО ночью уничтожила 23 вражеских дрона, но были и попадания. Он подчеркнул, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, чтобы защититься от российских атак.

Также спикер воздушных сил добавил, что несмотря на небольшой боевой запас и сравнительно медленное движение "Шахедов", они могут наделать много беды в случае попадания. А российские оккупанты целятся в уязвимое место любого объекта, что приводит к крайне нежелательным последствиям.

Игнат добавил, что в последнее время российские захватчики больше всего целятся по портовой инфраструктуре и украинскому зерну.

Атаки "Шахедами" по Украине

РФ атаковала Харьковскую область дронами в ночь на 26 июля. Захватчики ударили по Первомайской общине. Было попадание в промышленные объекты. В результате российской атаки вспыхнул пожар.

В ночь на 1 августа состоялась ночная атака дронов по Харькову и области. Было зафиксировано попадание в общежитие, один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Сообщали об одном пострадавшем.

В ночь на 2 августа в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала "Шахедами". Группы дронов заходили в столицу Украины одновременно по нескольким направлениям. Все воздушные цели – более 10 БпЛА – были уничтожены. Было зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

Читайте также: