Кулеба раскрыл, что Украина имеет доказательства падения дронов Shahed в Румынии

Кулеба выразил мнение, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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Кулеба сообщил, что Украина имеет доказательства падения дронов Shahed в Румынии / коллаж: Главред, фото: УНИАН, defence-ua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, Украина имеет фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии во время массированной воздушной атаки Российской Федерации против Украинского государства в ночь с 3 на 4 сентября.

"Я думаю, что конкретно в этом случае румынские власти сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", - сказал Кулеба во время общения с журналистами в Киеве, передает Укринформ.

В то же время он выразил мнение, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

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В этом контексте министр иностранных дел отметил, что "есть тенденции на попытки не эскалировать интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт".

Кулеба подчеркнул, что для Украины совершенно очевидно, что произошло в Румынии.

"У нас есть фотодоказательства. Мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые потом должны не только сделать выводы, но и сказать, что они с этим будут делать. Выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Из-за этого такая сверхобережная реакция", - резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, что российские "Шахеды" взорвались на территории Румынии. Олег Николенко призвал партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны.

Сенатор из Румынии "предложила" аннексировать часть Украины. Сенатор Румынии Диана Шошоаке, которая связана со страной-агрессором РФ, подала "законопроект", где она "просит", мол, аннексии части территорий Украины.

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