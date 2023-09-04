Эрдоган и Путин не смогли договориться о возобновлении 'зерновой сделки'

Переговоры турецкого президента и российского диктатора в Сочи продолжались три часа.

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Турция готова поставлять российское зерно в бедные страны с одним условием / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншоты

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным насчет возобновления "зерновой сделки" при посредничестве Стамбула.

Во время пресс-конференции в Сочи 4 сентября Путин в очередной раз начал выдвигать Западу условия, полное выполнение которых якобы должно было бы разблокировать предыдущие "зерновые" договоренности.

"Как я уже неоднократно говорил, нас просто заставили принять это решение (выйти из соглашения - Главред), поскольку западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение "зернового соглашения", в частности обеспечение доступа российских с/х производителей на мировые рынки", - заявил Путин.

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Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению "зернового соглашения" и надеется на его результат.

Отдельно турецкий глава заявил, что Стамбул заинтересован в посредничестве "мирных" переговоров России и Украины.

Более того, страна якобы готова поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны.

"Зерновая сделка" и выход России

Россия вышла из "зерновой сделки" летом 2023 года, оправдывая решение якобы ударами Украины по флоту оккупантов возле Крыма.

С тех пор российские делегаты неоднократно намекали путем шантажа, что Кремль согласится возобновить соглашение в обмен на уступки со стороны Запада - ослабление санкций.

В то же время Россия использует дестабилизацию в Черном море, чтобы устранить Украину как конкурента по экспорту зерна в третьи страны.

Украина, в свою очередь, выбрала другой способ: открыла собственный коридор безопасности, заручившись поддержкой ВСУ. Также представители украинской власти неоднократно предупреждали Россию, что будут бить по российским боевым кораблям, когда те будут угрожать безопасности Черноморского региона.

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