"Аллигатор" рухнул в Азовское море: потерпел крушение военный вертолет РФ Ка-52

На борту потерпевшего катастрофу российского Ка-52 находились два члена экипажа.

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Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу / Минобороны РФ, скрин

В акватории Азовского моря потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ка-52. Крушение произошло 1 сентября.

Вертолет упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в спасательных службах РФ.

Отмечается, что по предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия. В это время в районе авиакатастрофы наблюдался сильный туман.

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Добавим, что на борту потерпевшего катастрофу российского Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали в ходе спасательной операции.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт (неофициальное название Аллигатор). Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Стоимость одного вертолета - около $10 миллионов.

Ранее появились подробности спецоперации Главного управления разведки Минобороны, в результате которой российский военный вертолет Ми-8 перелетел в Украину вместе с экипажем. В ГУР обнародовали анонс документального фильма "Сбитые летчики России" из цикла "Военная разведка Украины".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ молниеносно ликвидировали вертолет оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешном сбитии вражеского вертолета украинскими военными.

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