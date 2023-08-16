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Первое гражданское судно прошло через новый гумкоридор в Черном море - Зеленский

Яна Ставская
16 августа 2023, 21:09 обновлено 16 августа, 21:21
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В настояшее время судно направляется в Босфор.
Первое гражданское судно прошло через новый гумкоридор в Черном море - Зеленский
РФ готовилась блокировать Черное море / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Twitter Владимира Зеленского

Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор, подтвердил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Он напомнил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию о работе коридора.

"ММО в очередной раз подтвердила суверенные права Украины на регулирование навигации и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции. Море должно быть безопасным для всех. Это принципиально для Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность мореплавания - фундаментальные принципы международных отношений", - заявил президент.

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Выход РФ из зерновой сделки и блокада Черного моря

В июле Россия в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки", намекнув, что будет бомбить все гражданские суда, которые идут в украинские порты.

Украину угрозы Москвы не задели, уже через несколько часов Минобороны выступило з заявлением о готовящихся ударах по российскому флоту.

Намерение топить корабли страны-агрессора позже подтвердил и сам Зеленский.

С тех пор неизвестные дроны атаковали еще ряд российских кораблей, в том числе подсанкционный нефтяной танкер, в море. Россия же усиленно била по украинским портам в Одесской области.

Украинские власти тогда предложили продолжить "зерновую сделку", но уже без участия России. На днях ВМС объявило временные коридоры для торговых судов, следующих или из черноморских портов Украины.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы 16 июля.

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