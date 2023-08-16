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Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет "трясти" экспортеров - FT

Яна Ставская
16 августа 2023, 19:04 обновлено 16 августа, 19:09
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Однако, отмечают аналитики, сейчас о разрушении экономики РФ речь не идет: Москва умеет обходить санкции.
Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет 'трясти' экспортеров - FT
Российская экономика начинает испытывать кризис / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кремлевский диктатор Владимир Путин проводит сегодня совещание по поводу молниеносного падения курса рубля. Российскую валюту не смогло спасти даже чрезвычайное повышение ставки на 3,5%.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с вопросом, Путин выслушал предложения Минфина РФ потребовать от экспортеров конвертировать до 80% своей иностранной валютной выручки в рубли.

Компании, которые не согласятся перевести валюту в рубли, будет ждать "наказание" - лишение государственных субсидий. Кроме того, "нарушителей" будет ждать запрет на выплату дивидендов и предоставление кредитов за рубежом, даже в "дружественных" к России странах.

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Также в перечне "чрезвычайных мер" - ограничение валютных свопов, сокращение количества иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из России.

Это станет первым случаем с начала полномасштабного вторжения в Украину, когда Россия вынуждена усиливать валютный контроль, что свидетельствует о растущей обеспокоенности Кремля влиянием войны на экономику страны, говорится в публикации.

По словам источников издания, за такие меры высказался только министр финансов Антон Силуанов. Однако решение не окончательное. Путин еще должен заслушать предложения политиков по укреплению рубля.

"Эти вопросы не решаются никаким иным образом, кроме как с ним (Путиным - Главред)", - сказал один из собеседников FT.

Падение рубля

Девальвация российского рубля 12 августа стала максимальной за последние полтора года полномасштабной войны против Украины.

К ослаблению "деревянного" привел дефицит в результате увеличения военных расходов, падения доходов от экспорта и растущей зависимости от импорта.

Центробанк России имеет ограниченные возможности для повышения курса рубля после масштабной заморозки Западом около 300 млрд долларов валютных резервов РФ. Это фактически заблокировало для россиян возможность продавать доллары и евро.

В то же время Россия все еще может эффективнее избегать ограничений цен на нефть и увеличивать экспортные расходы для увеличения положительного сальдо счетов текущих операций. Второй вариант - контроль за движением капитала.

Однако это еще не означает в целом разрушение экономики России, ведь страна-агрессор способна обходить энергетические санкции.

По мнению аналитиков, в текущем падении российской валюты сработало ограничение цены на нефть, которое международное сообщество внедрило, чтобы снизить возможности России финансировать войну.

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