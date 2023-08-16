Путина пригласили, а Зеленского - нет: появилась реакция ЕС на саммит G20 в Индии

Украины в списках приглашенных на саммит нет.

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Саммит G20 пройдет в Индии / коллаж Главреда. Фото: g20.org, пресс-служба ОП, скриншот

Присутствие российского президента Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет 9-10 сентября в Индии, пока не подтверждено.

Как заявил в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь президента Европейского совета Джурек Кузькевич, обсуждать участие России во встрече, следовательно, пока нет смысла.

"Думаю, что вопрос о том, чтобы сидеть за одним столом с Путиным, появится только тогда, когда его присутствие будет подтверждено. А пока это не так", - цитирует Кузькевича "Суспільне". видео дня

Суспильный вещатель отмечает, что из стран, не входящих в G20, были приглашены: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и Объединенные Арабские Эмираты.

Саммит G20 в Индии

Недавно СМИ обратили внимание, что в опубликованном списке приглашенных на саммит G20 в Индии нет Украины, однако есть Россия в лице кремлевского диктатора Владимира Путина.

Также было отмечено участие представителей Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР.

До этого в Саудовской Аравии прошел "мирный" саммит с участием Украины и ряда западных стран и стран так называемого "глобального Юга". Участники, в частности, рассматривали вопрос мирного урегулирования российско-украинской войны, но Россию на мероприятие не приглашали.

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