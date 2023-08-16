США хотят ослабить санкции против Ирана, который передает РФ "шахеды" - FT

Ослабление санкций может произойти в случае, если Иран разорвет с РФ соглашение о поставках дронов и деталей.

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США могут ослабить санкции против Ирана / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

США могут ослабить санкции против Ирана, который передает России свои ударные беспилотники для ударов по Украине. Об этом говорят американские и иранские чиновники, сообщает Financial Times.

По данным издания, Вашингтон якобы инициировал соответствующую дискуссию дважды на переговорах в Катаре и Омане. Известно, что подобное решение США могут принять в случае, если Иран разорвет с Кремлем соглашение о поставках дронов и запчастей к ним.

Стоит отметить, что Тегеран отрицает сотрудничество с РФ. Однако Вашингтон ждет от Ирана "более конкретных шагов".

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Также США хотят, что Иран снова начал сотрудничать с МАГАТЭ и отказался от обогащения урана выше 60%. В таком случае США не будут вводить новые санкции и не будут вести жесткий контроль по поводу нефтяных ограничений.

Соучастие Ирана в войне против Украины

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на вероятный контракт между Ираном и Россией сообщил, что Иран продал стране-агрессору РФ различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем миллион долларов США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Иран должен получить наказание за поставки РФ боеприпасов для убийства мирных украинцев. Представитель ОП предложил ударить по заводам дронов в Иране.

Президент Владимир Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", обеспечивая Москву беспилотниками. В ответ в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского. Заявления украинского гаранта там назвали "лживыми".

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