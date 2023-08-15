Будет лупить ракетами и дронами: Жданов - о том, какие объекты РФ атакует осенью

Российские оккупанты будут пытаться снова устроить блекаут в Украине.

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Жданов рассказал, какие объекты РФ будет обстреливать осенью / Главред, Міноборони РФ

Российские оккупанты будут вновь пытаться повторить блекаут. Однако не сейчас. В данный момент у РФ есть проблемы с ракетами. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он считает, что оставить украинцев без света российские оккупанты будут пытаться осенью-зимой.

"Потому частота ракетных ударов стала гораздо ниже. С "шахедами" дела обстоят получше, потому РФ их чаще применяет, а вот с ракетами есть проблемы. Скорее всего, Россия будет копить на осень нужное количество ракет, а зимой она попробует повторить блекаут", - сказал Жданов.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу дронами и ракетами. Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. Вспыхнули пожары. Пострадали трое сотрудников супермаркета.

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате ракетного удара по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости. Россияне могут обстрелять Украину в День Независимости, как и в любой другой день, заявил спикер Воздушный сил ВСУ Юрий Игнат.

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