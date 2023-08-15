Индия позвала на саммит G20 Путина, но не позвала Украину

В списке приглашенных участников на саммит G20 ("Большой двадцатки", который состоится 9-10 сентября, есть русский диктатор Владимир Путин.

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В списке приглашенных участников саммита G20 есть диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Власти Индии не пригласили делегацию Украины на участие в саммите G20 (саммит "Большой двадцатки"), который должен пройти 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Полный список участников саммита был обнародован на сайте G20.

Однако в списке приглашенных участников есть диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин.

Среди постоянных членов G20, которых ждут на саммите, будут президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, а также президенты Юн Сок Йоль (Южная Корея), Лула Да Силва (Бразилия), Си Цзиньпин (Китай), Эмманюэль Макрон (Франция), Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джозеф Байден (США).

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Кроме этого, в список участников включены премьер-министры Джастин Трюдо (Канада), Риши Сунак (Великобритания), Энтони Албаниз (Австралия), Фумио Кишида (Япония), Джордждо Мелони (Италия), Нарендра Моди (Индия) и канцлер Германии Олаф Шольц. Также отмечено участие представителей Аргентины, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР.

Саммит в Саудовской Аравии

Украина, США, страны Евросоюза, Великобритания, Бразилия, Турция и еще десятки стран приняли участие в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны. Встреча прошла в Саудовской Аравии. Страны-агрессора России на встрече не было.

Издание The Wall Street Journal писало, что китайская делегация готова присоединиться к мирным переговорам по Украине в Саудовской Аравии. По словам обозревателей, Пекин, похоже, меняет риторику о войне. Последней каплей для КНР стал выход РФ из "зернового соглашения", поскольку страна была крупнейшим импортером украинского зерна.

Издание The New York Times писало, что на встрече в Саудовской Аравии Украина предпримет новую попытку заручиться поддержкой десятков стран на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. И это станет началом более широкой кампании, направленной на ослабление России в ближайшие месяцы.

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