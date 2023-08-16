Россия может готовить удар по одному городу на 'дату': дипломат назвал цель врага

У Украины недостаточно средств ПВО, чтобы отбить все вражеские атаки, отметил посол.

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РФ собирается в очередной раз атаковать Украину / коллаж Главреда. Фото: ARMFLOT.RU, скриншот

Российские войска могут готовить удар по Умани во время празднования Рош ха-Шана (15-17 сентября).

Как отметил в интервью Ліга.net посол в Израиле Евгений Корнийчук, таким образом кремлевская пропаганда может сделать картинку якобы "украинского удара" по людям, в частности паломникам.

Он отметил, что Украина уже просила Израиль о дополнительных системах ПВО, однако ответа не получила.

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"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить", - высказался дипломат.

Рош ха-Шана

Рош ха-Шана (иудейский Новый год) празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца по еврейскому календарю. В 2023-м он празднуется с 15 сентября. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

Россия готовит новые удары по Украине

Россия регулярно обстреливает украинские города, последний массированный удар РФ совершила в ночь на 15 августа. Тогда погибли 3 человека, еще 27 получили ранения.

В то же время в воздушных силах предупредили, что следующая воздушная атака со стороны агрессора возможна и 24 августа - в День Независимости. Однако спикер ПС Юрий Игнат отметил, что к ударам РФ нужно готовиться постоянно.

Эксперт Олег Жданов, в свою очередь, подчеркнул, что россияне продолжат бить по Киеву.

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