Россия может готовить удар по одному городу на 'дату': дипломат назвал цель врага

Российские войска могут готовить удар по Умани во время празднования Рош ха-Шана (15-17 сентября).
Как отметил в интервью Ліга.net посол в Израиле Евгений Корнийчук, таким образом кремлевская пропаганда может сделать картинку якобы "украинского удара" по людям, в частности паломникам.
Он отметил, что Украина уже просила Израиль о дополнительных системах ПВО, однако ответа не получила.
"Я не исключаю ситуации, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО. Посмотрите, что произошло ночью в Днепре. Мы не можем даже все крупные города защитить", - высказался дипломат.
Рош ха-Шана
Рош ха-Шана (иудейский Новый год) празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца по еврейскому календарю. В 2023-м он празднуется с 15 сентября. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.
Россия готовит новые удары по Украине
Россия регулярно обстреливает украинские города, последний массированный удар РФ совершила в ночь на 15 августа. Тогда погибли 3 человека, еще 27 получили ранения.
В то же время в воздушных силах предупредили, что следующая воздушная атака со стороны агрессора возможна и 24 августа - в День Независимости. Однако спикер ПС Юрий Игнат отметил, что к ударам РФ нужно готовиться постоянно.
Эксперт Олег Жданов, в свою очередь, подчеркнул, что россияне продолжат бить по Киеву.
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