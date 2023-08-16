УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Удары по Киеву точно будут": Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа

Алина Дембицкая
16 августа 2023, 02:25
9
Эксперт подчеркнул, что есть море вариантов, в какую точку Киева Россия будет целиться. Одной из целей может стать даже памятник Владимиру Великому.
Жданов
Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Российские оккупационные войска могут осуществить массированный обстрел Украины по случаю Дня Независимости, ведь захватчики любят всевозможные "сакральные" даты. Не обойдут удары и столицу нашей страны. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, куда именно могут бить оккупанты.

"Удары по Киеву точно будут. Однако мы никогда не можем знать наверняка, в какую точку летит российская ракета. Если баллистику мы можем просчитать, поскольку она летит по математической траектории, то с крылатыми ракетами и "шахедами" – проблематично, поскольку они могут повернуть перед заходом на цель. Однако в том, что удары по Киеву будут, я даже не сомневаюсь", - отметил Жданов.

Он подчеркнул, что есть море вариантов, в какую точку Киева Россия будет целиться. По его словам, одной из целей может стать памятник Владимиру Великому. Ведь русские уже у себя в Москве поставили памятник Владимиру, и Путин пытается перетягивать одеяло на себя, переписывая историю и доказывая, что Русь была только русская, а никакой Киевской Руси не было.

видео дня

"Кстати, насколько я понимаю, одна из российских ракет уже когда-то целилась в памятник Владимиру, но упала недалеко от нового пешеходного моста. Памятник Владимиру находится буквально в двухстах метрах от места падения ракеты", - рассказал военный эксперт.

Кроме того, под угрозой удара также Родина-мать. Как подчеркнул Жданов, после того, как на этом монументе заменили герб, Родина-мать воспринимается россиянами как "бандеровка" и "укронацистка". Теперь в понимании русских ее нужно снести.

"Потому такие удары по памятникам вполне реальны. Кроме того, стоит вспомнить недавнее решение суда о том, что разрыв договора с музеем Киево-Печерская лавра и Московским патриархатом вполне законен. Это говорит о том, что вскоре из Лавры выселят Московский патриархат, а, значит, в понимании россиян Лавра станет вражеской, и тогда – "Так не доставайся же ты никому!". Ну и, естественное, попадание российской ракеты где-нибудь в районе улицы Банковой было бы знаковым для России. По куполу Кремля, точнее здания Сенатского дворца, был же прилёт", - заметил полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный террор россиян

Недавно в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами". Военные заявили, что на борту фрегата "Адмирал Макаров" находится 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно выстоит против ударов "российского зла".

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Олег Жданов война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

22:18 Украина
"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

20:57 Политика
Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

19:26 Политика
Все главные новости

Последние новости

02:55

"Я алкоголик, ищу музу": 67-летний Ларс Фон Триер ищет любовь в интернете

02:25

"Удары по Киеву точно будут": Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа

01:50

Публицист спрогнозировал, какой финал ждет Пригожина и пойдет ли тот снова на Москву

01:10

Поливаем картофель в жару: как не пересушить растения и не испортить весь урожай

00:10

Крым превращается в остров: Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
15 августа, вторник
23:50

Сальма Хайек в крошечном бикини удивила формой в свои 56

23:38

Накачанная непонятно чем: неадекватная Седокова рухнула на сцене в МосквеВидео

23:24

Будет лупить ракетами и дронами: Жданов - о том, какие объекты РФ атакует осенью

23:01

Данилов ответил, имеет ли Украина отношение к вероятным провокациям на Курской АЭС

Реклама
22:28

Российская ракета попала в дом: появилось видео ночного обстрела ЛьвоваВидео

22:18

Война будет тяжелой, победы не будет до следующей весны - Верещук

22:09

Экс-невестка Ющенко показала его 13-летнюю внучку в дорогущем украшении

21:44

"Квиткова гуляет с экс-холостяком": в сети обсуждают возможный роман блогерши

21:42

Жданов рассказал, какие "сюрпризы" Украина может готовить для РФ на День Независимости

21:34

Чем отпугнуть гусеницы: 7 отличных безвредных способов

21:12

Последнее приключение Бриджит Джонс: названа дата выхода финальной части фильма

20:57

"Разменять территорию на зонтик НАТО?": Украина отреагировала на циничное заявление

20:19

Удивительная красота: Галкин выложил красивенное фото дочки

20:09

Возможна ли автономия Донбасса и сдача Крыма в "аренду": Данилов дал четкий ответ

19:58

Украину накрыла новая магнитная буря: штормить будет целых три дня

Реклама
19:41

5 больших десантных кораблей России в Черном море уже "не в строю" - спикер ВМСВидео

19:26

Отказаться от территорий, но вступить в НАТО: у Столтенберга возмутили заявлением

19:10

Какие страны заинтересованы в завершении войнымнение

19:00

Без шансов "отмыться": Ани Лорак станет членом жюри шоу талантов в РФ

18:56

Мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки: хитрый трюк впечатляетВидео

18:30

Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

18:09

В Украину ворвется невероятная духота: синоптики предупредили об опасности

18:05

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как чувствует себя из-за его болезни: "Мне плохо"Видео

18:04

Владимир купил уникальные дроны для выполнения спецзаданий и привез бойцам на передовую - Виталий Кличко

17:53

FAVBET Casino остается единственным легальным казино Киева - решение КРАИЛ реклама

17:15

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

17:13

Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО"

17:13

Что нельзя делать 17 августа, чтобы серьезно не заболеть: приметы дня

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала про проблемы со здоровьем

16:58

Не смог посадить самолет: в РФ разбился командир учебной авиабазы ​​окупантов

16:25

Плачевные последствия неизбежны: почему нельзя одалживать соль и спички

16:19

Когда в дереве обнаружили повреждение ствола: как заделать дупло в дереве

16:03

Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

15:15

Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - ШейтельманЭксклюзив

Реклама
15:09

У Паши-мерседеса диагностировали инфаркт - адвокат

15:07

Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости: когда ждать прохлады и дождей

15:03

РФ подорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей - ЦНС

14:28

37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца

14:24

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости

14:06

"От взрывов дом дрожал": очевидцы рассказали об атаке РФ на ДнепрФотоВидео

14:04

Индия позвала на саммит G20 Путина, но не позвала Украину

13:57

Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

13:41

Резиновые церкви Руси: в РФ сделали надувной полевой храм для оккупантовВидео

13:18

Можно ли при варикозе ходить много: главные враги недуга

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять