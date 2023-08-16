"Удары по Киеву точно будут": Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа

Эксперт подчеркнул, что есть море вариантов, в какую точку Киева Россия будет целиться. Одной из целей может стать даже памятник Владимиру Великому.

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Жданов назвал вероятные цели россиян на 24 августа / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Российские оккупационные войска могут осуществить массированный обстрел Украины по случаю Дня Независимости, ведь захватчики любят всевозможные "сакральные" даты. Не обойдут удары и столицу нашей страны. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, куда именно могут бить оккупанты.

"Удары по Киеву точно будут. Однако мы никогда не можем знать наверняка, в какую точку летит российская ракета. Если баллистику мы можем просчитать, поскольку она летит по математической траектории, то с крылатыми ракетами и "шахедами" – проблематично, поскольку они могут повернуть перед заходом на цель. Однако в том, что удары по Киеву будут, я даже не сомневаюсь", - отметил Жданов.

Он подчеркнул, что есть море вариантов, в какую точку Киева Россия будет целиться. По его словам, одной из целей может стать памятник Владимиру Великому. Ведь русские уже у себя в Москве поставили памятник Владимиру, и Путин пытается перетягивать одеяло на себя, переписывая историю и доказывая, что Русь была только русская, а никакой Киевской Руси не было.

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"Кстати, насколько я понимаю, одна из российских ракет уже когда-то целилась в памятник Владимиру, но упала недалеко от нового пешеходного моста. Памятник Владимиру находится буквально в двухстах метрах от места падения ракеты", - рассказал военный эксперт.

Кроме того, под угрозой удара также Родина-мать. Как подчеркнул Жданов, после того, как на этом монументе заменили герб, Родина-мать воспринимается россиянами как "бандеровка" и "укронацистка". Теперь в понимании русских ее нужно снести.

"Потому такие удары по памятникам вполне реальны. Кроме того, стоит вспомнить недавнее решение суда о том, что разрыв договора с музеем Киево-Печерская лавра и Московским патриархатом вполне законен. Это говорит о том, что вскоре из Лавры выселят Московский патриархат, а, значит, в понимании россиян Лавра станет вражеской, и тогда – "Так не доставайся же ты никому!". Ну и, естественное, попадание российской ракеты где-нибудь в районе улицы Банковой было бы знаковым для России. По куполу Кремля, точнее здания Сенатского дворца, был же прилёт", - заметил полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетный террор россиян

Недавно в ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами". Военные заявили, что на борту фрегата "Адмирал Макаров" находится 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства подчеркнул, что Украина обязательно выстоит против ударов "российского зла".

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

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