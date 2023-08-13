'Готовность к пуску – очевидна': в ВСУ предупредили об угрозе ударов 'Калибрами'

Военные заявили, что на борту фрегата "Адмирал Макаров" находится 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

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В ВСУ предупредили об угрозе ударов "Калибрами" / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Страна-агрессор Россия вывела на дежурство в Черное море надводный ракетоноситель. Сейчас российские оккупационные войска держат наготове 8 ракет типа "Калибр". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"В Черном море зафиксирована активизация врага. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров", - говорится в сообщении

Военные заявили, что на борту фрегата 8 "Калибров", которые готовы к пуску.

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"Готовность к пуску 8 "Калибров" – очевидна. Помним о готовности к выходу других ракетоносителей, в том числе и подводных. Отслеживаем ситуацию", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" призвали украинцев не паниковать, а прислушиваться к официальной информации.

Ракетный террор россиян

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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