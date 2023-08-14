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РСЗО, артиллерия и авиация: Череватый рассказал, как ВСУ "воспитывают" оккупантов

Алина Дембицкая
14 августа 2023, 21:40 обновлено 14 августа, 21:43
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Череватый подчеркнул, что противник продолжает концентрировать свои основные усилия на Лимано-Купянском направлении.
Украинские военные, Сергей Череватый
Череватый рассказал, как ВСУ "воспитывают" оккупантов / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, armyinform.com.ua

Лимано-Купянское направление сейчас является одним из самых напряженных участков фронта. Однако украинские защитники провели "воспитательную работу" с российскими захватчиками, поэтому в ближайшее время эскалация может пойти на спад. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый подчеркнул, что противник продолжает концентрировать свои основные усилия на Лимано-Купянском направлении, привлекает резервы и активно использует авиацию и артиллерию против украинских защитников.

Анализируя динамику враждебных действий на этом направлении, представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что сегодня была зафиксирована определенная активизация россиян. Но перед этим уже были нанесены сильные удары по позициям российских сил, а также проведена "некоторая профилактическая работа", которая повлияла на уменьшение интенсивности вражеских атак.

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"Сейчас нашими силами обороны снова проводится такая соответствующая воспитательная работа с ними благодаря реактивным системам залпового огня, артиллерии, нашей авиации, некоторым другим средствам поражения. Я думаю, у них снова снизятся эти возможности. Это такой перманентный процесс на этом направлении", - отметил Череватый.

Когда закончится война в Украине?

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

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