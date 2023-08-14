Вагнеровцы ампутировали две руки: воин ВСУ рассказал о 46 днях кошмара в плену

Защитник был убежден, что боевики немедленно расстреляют его, ведь они особенно враждебно настроены в отношении бойцов 67-й ОМБр.

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Воин ВСУ рассказал о 46 днях кошмара в плену / Коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Илья Михальчук 46 дней провел в плену в ЧВК "Вагнер". Наемники Пригожина совершали небывалые зверства над украинским защитником. В частности, боевики ампутировали ему раненые руки без наложения швов. О 36-летнем украинце рассказывает The Washington Post.

Как отмечается, военный попал в плен в феврале 2023 года в районе Бахмута. "Вагнеровцы" с высоты обстреляли колонну украинской военной техники. Во время обстрела в автомобиль Ильи ударила ракета, в результате чего боец получил ранение рук. Применив жгуты, воин самостоятельно перетянул раненые руки и попытался выбраться из окружения. Однако "вагнеровцы" напали на него, открыли огонь по его ногам и захватили в плен.

Михальчук был убежден, что боевики немедленно расстреляют его, ведь они особенно враждебно настроены в отношении бойцов 67-й отдельной механизированной бригады, связывая ее с "Правым сектором".

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В течение следующих 46 дней украинский защитник находился в плену в затхлом и темном подвале. Боевики сняли с него жгуты и заменили их грубыми резиновыми трубками, завязав их на узлы так туго, что невозможно было развязать.

По словам Михальчука, он отчаянно умолял тех, кто держал его в плену, ампутировать ему самую поврежденную правую руку. Он считал, что левую руку можно спасти, но из-за ограниченного кровотока через сжатые резиновые трубки рука стала черной от некроза. Однако "вагнеровцы" четко дали понять, что медицинская помощь не будет оказана до тех пор, пока они не получат от него всю необходимую информацию во время допроса.

Допросы продолжались без перерыва. Каждый раз, когда военный терял сознание, ему вводили неизвестное вещество, не позволявшее ему уснуть. После нескольких часов страданий, военного наконец усыпили. Когда он пришел в себя, то обе его руки уже были ампутированы выше локтя. При этом Илье не наложили швы, а просто перевязали раны жгутами.

Михальчука освободили в апреле текущего года во время обмена пленными. После проведения необходимых коррекционных операций в Украине, его доставили в Соединенные Штаты Америки для проведения интенсивной реабилитационной программы. На данный момент Илья находится в США в специализированном учреждении, где проводится процесс установки протезов для его рук.

Как сообщал Главред, 7 августа из российского плена домой вернулись 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера – военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях. Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года. Среди освобожденных есть раненые.

Кроме того, 6 июля Украина вернула из плена 45 героев и 2 украденных детей. Среди защитников, которые снова попали на родную землю – бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ. Среди освобожденных также есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

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