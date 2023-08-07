Украина вернула домой из плена еще 22 защитника, среди них есть раненые

В понедельник, 7 августа, из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины. Это бойцы ВСУ, из них два офицера - военнослужащие рядового и сержантского состава. Они участвовали в боях на разных направлениях. Среди освобожденных есть раненые.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.
Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков.
"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, всей нашей команде за эту работу. Должны выполнить задачу Президента и вернуть всех наших людей", - добавил Ермак.
Смотрите видео - Домой из плена вернулись 22 защитника Украины:
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