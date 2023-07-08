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Эрдоган "обул" Путина: Кремль в истерике из-за возвращения защитников Мариуполя

Андрей Ганчук
8 июля 2023, 19:53 обновлено 8 июля, 20:03
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Страну-агрессора Россию никто даже не поставил в известность о том, что командиры Азова возвращаются из Турции в Украину, сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / Фото УНИАН

Пресс-секретарь директора страны-оккупанта России Дмитрий Песков заявил, что официальную Москву никто не поставил в известность о возвращении домой командиров обороны Азовстали. Кремль обвинил Украину и Турцию, дескать, "в нарушении договоренностей" о пребывании защитников Мариуполя в Турецкой республике.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он сказал о том, что Кремль не уведомили о возвращении защитников Мариуполя домой.

"Кремль не поставили в известность об отправке командиров "Азова" в Украину", - отметил Песков.

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Рупор Кремля считает, что Украина и Турция, мол, "нарушили все договоренности".

"Возвращение командиров полка "Азов" из Турции в Украину является абсолютным нарушением имеющихся договоренностей, как с украинской, так и с турецкой стороны… По условиям договоренностей командиры "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта ", - сказал кремлевский представитель

Кроме того, кремлевский спикер странно заявил, что возвращение героев обороны Азовстали связано, дескать, с "провалами контрнаступления Украины".

"Решение выдать Киеву командиров "Азова" в нарушение договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Возвращение героев обороны Азовстали в Украину

Украина и Россия 21 сентября прошлого года провели в Черниговской области обмен пленными. Киев вернул 215 украинских бойцов, из них – 100 представителей Азова. Среди них были 5 командиров обороны Азовстали в Мариуполе – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлега и Олег Хоменко.

Обмен провели при посредничестве Турции. Договоренности предполагали, что командиры подразделений, которые защищали Мариуполь от оккупации агрессором России, должны были находиться на территории Турецкой республики под протекцией президента Реджэпа Эрдогана.

Президент Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что командиры обороны Азовстали Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлега и Олег Хоменко возвращаются из Турции домой в Украину.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев. Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

Азовсталь Дмитрий Песков новости Украины новости Турции война России и Украины
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