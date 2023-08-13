Маленькую Софийку "освободили" от жизни: армия РФ убила младенца на Херсонщине

В Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым армией РФ мирным жителям.

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Армия РФ убила младенца на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, depositphotos.com/ua, скриншот

В результате российской атаки на село Широкая Балка Херсонской области погибла целая семья. Самой маленькой жертве не исполнилось и месяца – ей было всего 23 дня от рождения.

"Девочка, у которой должно было быть счастливое детство и будущее. Девочка... которую "освободили" от жизни. Софийка, которая стала ангелочком", - написала заместитель председателя Херсонской ОВА Ольга Малярчук в своем Telegram-канале.

Из-за коварной атаки россиян, ее брат, 12-летний Артем, получил тяжелые ранения. В критическом состоянии ребенка срочно госпитализировали. Врачи изо всех сил боролись за жизнь мальчика, но, к сожалению, он умер. Родители детей погибли на месте. Так, в одно мгновение не стало целой семьи.

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Малярчук заявила, что испытывает гнев и страшную боль из-за этой трагедии. "Боль, которую трудно описать, – это боль в сердце", - написала она.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также прокомментировал циничное убийство российских оккупантов.

"Софийке было всего 23 дня от рождения, ее братику Артему – 12 лет. Сегодня их вместе с папой и мамой убила Россия. Также в Широкой Балке террористы оборвали жизнь 67-летнего местного жителя", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в селе Станислав оккупанты забрали жизнь у пастора христианской церкви Тачишвили Николая Николаевича и еще одного мужчины.

Кроме того, 13 августа от обстрелов страдал также Херсон, Золотая Балка, Велетенское и Камышаны.

Прокудин отметил, что в Херсонской области 14 августа объявили Днем траура по убитым армией РФ мирным жителям.

Херсонщина под шквальным огнем оккупантов

Российские захватчики продолжают обстреливать гражданских в освобожденной части Херсонской области. В частности, 7 августа оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

Через несколько дней армия РФ повторила преступление, ударив по другой жилой многоэтажке. Были ранены два человека. Позже стало известно, что в медучреждении умер один из пострадавших.

Кроме того, захватчики прибегают к особо циничным обстрелам. Так, россияне "накрывают" огнем экстренные службы, которые выезжают спасать пострадавших в результате атак РФ. 3 августа произошел очередной такой случай – работники ГСЧС как раз тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, который вспыхнул после первого обстрела, и в этот момент попали под вторую атаку.

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