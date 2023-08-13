РФ 'накрыла' село на Херсонщине: убита семья, самой маленькой погибшей - 23 дня

От полученных травм скончался также 12-летний сын из этой семьи, врачам не удалось его спасти.

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РФ снова атакует Херсонщину / коллаж Главред. Фото: Telegram Игорь Клименко

Утром 13 августа российские оккупанты ударили по Широкой Балке Херсонской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе убита почти вся семья.

Как сообщил в Telegram министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате вражеского артиллерийского обстрела Широкой Балки погиб местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которой всего 23 дня от рождения.

12-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние ребенка критическое. Обновлено 13:08. Клименко сообщил, что подростка не удалось спасти, он скончался от полученных травм.

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Кроме того, 12 "прилетов" зафиксировано в Станиславове. Погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована. Получает медицинскую помощь.

"Террористы добровольно никогда не прекратят убивать мирных людей. Террористов нужно остановить. Силой. Другого они не понимают", - подчеркнул глава МВД.

Россия обстреливает Херсонщину

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданских в освобожденной части Херсонской области. В частности, 7 августа оккупанты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. Под завалами частного дома погибла женщина. Из-за ночного обстрела областного центра по меньшей мере семь горожан травмированы.

За несколько дней РФ повторила преступление, ударив по другой жилой многоэтажке. Были ранены два человека. Позже стало известно, что в медучреждении умер один из пострадавших.

Нередко враг прибегает к особо циничным обстрелам - например, "накрывает" экстренные службы, которые выезжают спасать пострадавших в результате атак РФ. 3 августа произошел очередной такой случай - работники ГСЧС как раз тушили пожар в Свято-Катериненском соборе, которая вспыхнула после первого обстрела, и в этот момент попали под вторую атаку.

Впрочем, бывает и другое: часто происходят случаи, когда оккупанты бьют по своим же. Так, 9 августа захватчики случайно сбросили три управляемые авиационные бомбы на собственные подразделения.

Российская Федерация обстреливает не только Херсонщину, но и другие прифронтовые регионы. К примеру, 9 августа РФ ударила ракетами по жилому кварталу, убиты двое молодых музыканток - дочерей нацгвардейцев, которые сейчас воюют на фронте.

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