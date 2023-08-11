РФ ударила по многоэтажке в Херсоне: в больнице умер один из пострадавших

Сердце херсонца, пострадавшего из-за утреннего российского обстрела города, остановилось в больнице.

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Многоэтажка в Херсоне попала под обстрел / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Рано утром в пятницу, 11 августа, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон. Снаряд попал в многоэтажный жилой дом. Были ранены два человека. Позже стало известно, что в медучреждении умер один из пострадавших.

"В медучреждении остановилось сердце херсонца, пострадавшего из-за утреннего российского обстрела многоэтажки", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, 53-летний погибший попал под вражеский удар в собственной квартире. В результате обстрела он получил тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок.

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"Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными", - добавляет Прокудин.

РФ снова обстреляла Херсон / Фото: t.me/ermaka2022

Оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне / Фото: t.me/ermaka2022

В результате обстрела Херсона есть пострадавшие / Фото: t.me/ermaka2022

Обстрел Херсонской области прокомментировал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне снова ударили по Херсонщине. В результате вражеского обстрела многоэтажки в городе Херсон ранения получили два человека – женщина и 44-летний мужчина. В городе Берислав обстрел произошел из БПЛА – ранен мужчина", - написал он в Telegram.

Отметим, сегодня около 4 утра оккупанты обстреляли село Камышаны в Херсонской области, в результате три женщины были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Около 08:30 враг ударил из артиллерии по Херсону. Ранения получили два человека. А в Бериславе обстрел произошел из БПЛА, в результате чего ранен мужчина.

Ракетный удар по Украине 11 августа

В пятницу, 11 августа, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В Киеве, Виннице и Хмельницком звучали взрывы.

Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что во время сегодняшней воздушной тревоги россияне атаковали Киев ракетами "Кинжал". Все враждебные цели удалось сбить.

В столице несколько обломков российской ракеты упали в Оболонском районе на территории детской больницы. Также обнаружены еще два места падения обломков.

На улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.

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