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Тревожный инцидент на ЗАЭС: специалист рассказал, что сделали оккупанты

Дмитрий Видоменко
13 августа 2023, 12:30 обновлено 13 августа, 12:33
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Из-за действий российских оккупантов на четвертом энергоблоке Запорожской АЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура до второго.
ЗАЭС, российские оккупанты
На ЗАЭС нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду / коллаж Главред, фото УНИАН, Энергоатом

Преступные действия российских оккупантов вновь ставят под угрозу существование Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил руководитель Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона.

"На атомной электростанции построен комплекс мер на ядерной установке, чтобы помимо производства пара обеспечить защиту населения, окружающей среды от недопустимого воздействия радиации, которая вредит здоровью и окружающей среде. На пути потенциального распространения радиации выстраиваются барьеры. Что произошло с точки зрения безопасности на энергоблоке №4? Нарушена целостность одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду. Первый контур — вода, омывающая ядерное топливо. Она появилась во втором контуре, который должен идти на производство электричества в турбогенераторе", — сказал он.

По словам Корикова, по причине безответственных и непредсказуемых действий русских окупантов, которые вредят радиационной безопасности, уже произошло нарушение целостности физического барьера на пути распространения радиации в окружающую среду в районе ЗАЭС.

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"Это происходит в нарушение условий лицензии, согласно которой эксплуатировать Запорожскую АЭС разрешено исключительно в холодном состоянии. Каховского водохранилища, которое являлось надежным источником водных ресурсов для ЗАЭС, и в условиях отсутствия надежной связи с энергосистемой Украины", — подытожил он.

Ситуация на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

Позже в Главном управлении разведки заявили, что военно-политическое руководство Украины приняло меры, которые поспособствовали снижению риска реализации страной-агрессором Россией теракта на Запорожской АЭС. Угрозы подрыва вражескими войсками ЗАЭС не будет только тогда, когда они покинут станцию.

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