ЗАЭС потеряла питание с основной линии: в Энергоатоме объяснили, чем опасен блэкаут

Ночью ЗАЭС потеряла питание из основной высоковольтной линии 750 кВ – станция на грани очередного блэкаута.

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Запорожская АЭС - на грани блэкаута / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Энергоатом

В ночь на 10 августа оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута - станция потеряла питание основной внешней линии электропередачи.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блэкаутом)", - сообщили в компании Энергоатом.

В случае блэкаута главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячей остановки".

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При полной потере внешнего питания отключатся главные циркуляционные насосы станции – и энергоблок перейдет в режим "природной циркуляции". В этом случае необходимо срочно "охладить" его при отсутствии охлаждающих насосов, сказал и.о. исполнительного директора по производству и ремонтам НАЭК Энергоатом Тарас Ткач.

"Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и может привести к отказу основного оборудования энергоблока", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавили, что Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта.

Ситуация на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

Позже в Главном управлении разведки заявили, что военно-политическое руководство Украины приняло меры, которые поспособствовали снижению риска реализации страной-агрессором Россией теракта на Запорожской АЭС. Угрозы подрыва вражескими войсками ЗАЭС не будет только тогда, когда они покинут станцию.

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