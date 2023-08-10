За час до гибели собирали деньги на ВСУ: РФ убила в Запорожье двух молодых музыкантов

Погибшим девушкам было 19 и 21 год. Они были дочерьми нацгвардейцев, которые сейчас воюют против российских оккупантов.

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РФ убила в Запорожье двух молодых музыкантов/ коллаж: Главред, фото: Facebook Матвеевский сельский центр культуры и досуга, скрин

Вследствие ракетного удара по Запорожью в среду, 9 августа, погибли молодые музыканты Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки создали собственную группу, а также систематически пели на улицах, собирая деньги для украинских военных.

Однако российская ракета оборвала жизнь двух украинок. Об их гибели сообщили на странице Матвеевского сельского центра культуры и досуга в Facebook.

"В результате ракетного удара российских террористов по Запорожью погибли наши талантливые девушки – Семейкина Светлана и Кристина Спицына. Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голоса, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что девушки сначала пели отдельно, а позже начали играть совместно, образовали дуэт "Similar girls" и стали участниками "cover band "Gems".

Погибшим было всего 19 и 21 год. В соцсетях сообщают, что они были дочерьми военнослужащих, которые защищают Украину от российских оккупантов.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Запорожье погибли две молодые девушки – дочери нацгвардейцев. Семейкина Светлана Юрьевна, Спицына Кристина Александровна. Их родные сейчас проходят службу на Запорожском направлении. Одна девушка погибла на месте взрыва, другая боролась за жизнь до утра сегодняшнего дня", – отметили в редакции запорожского издания "5 редакция".

Также в соцсетях появилось видео, как за час до атаки девушки пели на улицах Запорожья, собирая деньги для украинских военных.

РФ убила в Запорожье двух молодых музыканток/ скрин

Смотрите видео, как за час до гибели девушки собирали деньги на ВСУ:

Ракетный удар РФ по Запорожью 9 августа

Напомним, вечером в среду, 9 августа, страна-агрессор Россия ударила по жилому кварталу Запорожья. Российская ракета попала в район храма и торговых сооружений.

Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного здания на площади 12 кв. м, которое располагалось на территории церкви. Проведены аварийно-спасательные работы в здании магазина и других поврежденных рядом зданиях.

В результате атаки на город погибли 43-летний мужчина и две женщины 19 и 21 лет. Среди девяти травмированных – 11-месячный ребенок. Сперва сообщалось о двух погибших, однако потом стало известно, что количество жертв обстрела Запорожья возросло – еще одна девушка умерла утром 10 августа в больнице.

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